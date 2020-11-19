شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بكامل أناقتها فى نزهة مع اليكس رودريجيز..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جينيفر لوبيز بكامل أناقتها مع خطيبها اليكس رودريجيز، وذلك في لوس أنجلوس، قبل ركوبها سيارتها الفخمة، حينما كانا في نزهة معاً، وتعد تلك المرة الأولي منذ زمن التي تظهر فيها لوبيز بإطلالات من تلك النوعية، حيث اعتاد مصورو الباباراتزي خلال الآونة الأخيرة على ظهورها بأزياء بسيطة.



جينيفر لوبيز مع اليكس رودريجيز

وتأتي تلك الصور التي كشفت عنها لوبيز، بعد حصدها لجائزة People's Choice 2020، حيث تألقت بفستان أحمر أنيق وفقًا لموقع مجلة "Harpers Bazaar".





جينيفر لوبيز واليكس

وكانت قد ارتدت "لوبيز" في تكريمها فستانًأ قصيرًا باللون الأحمر يحتوي على تنورة منفوخة، وكان يحتوي على قطعة تشبه "الكاب" غطت صدرها وأكتافها، وكانت منفوخة أيضًا، ورفعت شعرها بطريقتها المعتادة في شكل ذيل حصان، وبدت أنيقة ومتألقة بدرجة كبيرة، ذلك الفستان الذي اختارته من مجموعة مصمم الأزياء الأمريكي كريستيان سريانو ويبلغ سعره 2500 دولار.

وكانت قد كشف موقع فارايتي عن إعلان استوديوهات Universal، لتأجيل عرض فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث كان من المقرر عرضه قبل عيد الحب في 12 فبراير 2021، لكن الآن من المتوقع أن يعرض بعد ثلاثة أي في 14 مايو 2021، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند نوعًا ما لرواية مصورة لبوبى كروسبى.