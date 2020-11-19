شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجنايني يتعاقد مع ريهام حجاج لبطولة مسلسل "وكل ما نفترق" رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المنتج طارق الجنايني مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل "وكل ما نفترق"، للموسم الرمضاني ٢٠٢١، وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتى كانت أخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بجزأيه،



ريهام حجاج



طارق الجناينى

المسلسل من تأليف أحمد وائل الذي كانت أخر أعماله الرمضانية مسلسل "١٠٠ وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت أخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى"، وإخراج كريم العدل.



المنتج طارق الجناينى



ريهام

أخر اعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، بينما كانت آخر أعمال طارق الجناينى الرمضانية هو مسلسل " أبو عمر المصري" بطولة النجم أحمد عز والذي حقق نجاحا كبيرا أيضا، وخارج الموسم الرمضانى، يعرض له مسلسل "حكايات بنات" عبر قنواتon.