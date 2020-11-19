تعرف على موعد عزاء الفنان فايق عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، عن موعد إقامة العزاء.

وأكدت في تصريح خاص لمصراوي، أن العزاء سيقام مساء اليوم الخميس، بمنزل العائلة بمدينة الإسماعيلية.

وكانت السيدة نادية عزب قد أكدت أنها لن تحضر الجنازة، بناء على نصيحة الأطباء لها بالبقاء في المنزل، نظرا لأن الفنان الراحل كان مصابا بفيروس كورونا، وحضر الجنازة نجله وأقاربه.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فايق عزب منذ ساعات، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل "كتيبة الإعدام"، "سوق العصر"، "رأفت الهجان"، "غبي منه فيه"، "عسكر في المعسكر"، وغيرها