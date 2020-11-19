شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بالفائزين بجائزة عصام السيد لإخراج العمل الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ندوة تكريم الفائزين بجائزة العمل الأول جائزة المخرج عصام السيد، ضمن فعاليات الدورة الخامسة بحضور عضوين من لجنة تحكيم تلك المسابقة وهما، الدكتور محمد الشافعي و الدكتورة رانيا فتح الله.

أدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الذي بدأ حديثه قائلا: "تلك الجائزة التي يقدمها المهرجان أراها جائزة هامة يتفرد بها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث سبق وأن قدمت أولى تجاربي في المركز الثقافي الفرنسي كمخرج، و حصلت على الجائزة الأولى وسافرت إلى فرنسا حينها لمشاهدة عروض مهرجان أفنيون، لذلك فإن مثل تلك التجارب هي من تعطي الخبرة و الحماس والتشجيع لتقديم أعمال جديدة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا فتح الله عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم اختيار العروض في المسابقة، وقالت: "أنا سعيدة جدا بمشاركتي في لجنة التحكيم بمسابقة العمل الأول إخراج للشباب، حيث كان لدينا شروط لمنح الجائزة منها أن يكون العمل هو الأول للمتقدم، و أن لا يزيد عمره عن 35 عام، مشيرة إلى أن العروض المتقدمة كان بها مستوى متميز جدا.

وقال المخرج محمد الشافعي: "أحب في البداية توجيه تحية للمخرج عصام السيد الذي كان له دور كبير في توجيهي، أثناء دراستي في مركز الإبداع الفني".

وأضاف: نحن شاهدنا 22 عرض مسرحي بهم عدد كبير من العروض المتميزة، لكن في النهاية نحن نحكم في جائزة اخراج، ومن الأمور الجيدة، ولم يكن هناك خلاف بيننا عند المناقشة على العروض ففي كل مرة نجلس فيها لنتناقش كان يوجد 3 عروض هم من يستحقون الجائزة.

مايكل مجدي الحاصل على المركز الثالث عن عرض الدخان تحدث عن تجربته قائلا: "أنا سعيد بالمشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وأريد الإشادة بالتنظيم، وأنه كان فرصة عظيمة لنا كشباب، وكذلك أوجه الشكر للمخرج عصام السيد على تلك الجائزة.

وأضاف: هذا العمل هو أول تجربة لي بعد تخرجي من مركز الإبداع، حيث أردت من خلال العرض إلقاء الضوء على خطورة الإدمان، وليس المخدرات فقط و لكن إدمان كل شيء، مشيرا إلى أن الميزانية التي خرجت من الجامعة للعرض كانت 15 ألف جنيه، و قال: "هذا يجعلني أفتح باب عدم مساواة الميزانية في كليات الجامعة، مما يصعب علينا التنافس بيننا و بين البعض.

وأوضح مايكل مجدي أن يوسف المنصور هو من قام بعمل إعداد للنص، وقال: "تناقشت معه في الفكرة، وقمت بإضافة مشهد واحد فقط، لم يكن موجود في النص الأصلي، و الحمدلله حصلنا على عدد من الجوائز كان آخرهم جائزة شرم الشيخ".

وقال اشرف علي الحاصل على المركز الثاني عن عرض ماراصاد : "أنا أحب كتابات المؤلف الالماني بيتر فايس، و النصوص التسجيلية، وكان النص يسمح بدخول تمثيل داخل التمثيل، قمنا بإخراج العرض، بميزانية 8 آلاف جنيه بضرائبهم، وكنا نقوم ببروفة ساعتان في اليوم، وقمت بإعداد وإخراج العرض، و الاستعانة ببعض الأشعار ، وحصلت على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة، وهذه الجائزة الثانية للعرض.

وقال محمد هشام الحاصل على جائزة المركز الأول عن عرض أصحاب السعادة: "النص مأخوذ عن الأشجار تموت واقفة، و هو أحد النصوص الاسبانية، وبداخلي كنت أريد تقديم عمل يلمس مشاعر الجمهور، و ذلك النص ينقسم إلى شقين، الأول وجود جماعات تقوم بأعمال غير شرعية لمساعدة الناس، و الشق الثاني عن حكاية جد و جده يبحثون عن احفادهم.

وأضاف: أنا فضلت تناول الشق الأول، نصحني عدد كبير من الأصدقاء أن أجعل النهاية سعيدة، ولكني أردت أن أجعل نهاية واقعية بأن المجرم يأخذ عقابة مهما كانت النوايا جيدة.

وأشار الي انه حصل علي ميزانية 16 الف جنية، وشارك به بأكثر من مهرجان، وحصل علي عدد من الجوائز .

وطالب هشام في نهاية حديثه أن يتم الاهتمام بالمواهب، ووضعهم على الطريق الصحيح.