بصحبة يوسف وهبي.. صورة نادرة للفنان فايق عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في بداية حياته الفنية، شارك الفنان فايق عزب، في مسرحية "نور الظلام" للنجم الكبير يوسف وهبي.

وفي صورة نادرة، نشرها "عزب" منذ فترة عبر حسابه بموقع فيسبوك، ظهر فيها في مرحلة الشباب بجوار الفنان يوسف وهبي.

والمسرحية عرضت لأول مرة عام 1972، وهي بطولة يوسف وهبي، سناء جميل، مديحة حمدي، ومن تأليف رشاد رشدي، وإخراج كمال ياسين.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فايق عزب منذ ساعات، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل "كتيبة الإعدام"، "سوق العصر"، "رأفت الهجان"، "غبي منه فيه"، "عسكر في المعسكر"، وغيرها

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