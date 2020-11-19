صور- تشييع جنازة الفنان فايق عزب بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شيع جثمان الفنان فايق عزب، منذ قليل، بمسقط رأسه بمدينة الإسماعيلة، حيث يوارى الثرى في مقابر العائلة.

وحضر الجنازة حشد كبير من جمهوره ومحبيه، بالإضافة لأسرته، التي قامت بتغسيل الجثمان وسط إجراءات مشددة داخل مستشفى العجوزة، نظرا لرحيله بفيروس كورونا.

وكانت السيدة نادية عزب زوجة الفنان الراحل، قد صرحت لمصراوي، أنها لن تحضر الجنازة، بناء على نصيحة الأطباء لها بالبقاء في المنزل، نظرا لأن الفنان الراحل كان مصابا بفيروس كورونا، وحضر الجنازة نجله وأقاربه.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فايق عزب منذ ساعات، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل "كتيبة الإعدام"، "سوق العصر"، "رأفت الهجان"، "غبي منه فيه"، "عسكر في المعسكر"، وغيرها