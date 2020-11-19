شاهد.. رانيا يوسف جريئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "رانيا" في الصور جريئة وأنيقة، وعلقت: "لبس الأسود أسلوب حياة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول.

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