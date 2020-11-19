‪فيديو| ماذا قال الشيخ الشعراوي للفنان فايق عزب عن عمله بالفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عشق الفنان الراحل فايق عزب للفن، وقناعاته به كقوة ناعمة، شجعه على سؤال صديقه الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن رأيه في الفن، فماذا قال له؟.

عزب الذي بدأ مشواره مع الفن عام 1960 على مسرح كلية الأداب في جامعة القاهرة، وشارك في عروض لمسرحيات نال عنها جائزة أحسن ممثل، كشف خلال حديثه في برنامج "المساء مع قصواء"، عن سؤاله للشيخ الشعراوي، وقال: سألت الشيخ الشعراوي إيه رأيك في الفن؟، فأجاب الفن مثل السكين ممكن تقطع به الخضار، وممكن تذبح، العيب فيمن يمسك السكين".

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية، منها "الوتد، سلسال الدم، كتيبة الإعدام، تيتة رهيبة، سوق العصر، والأسطورة".

وحصل عزب على الدكتوراة الفخرية لتميزه الفني عدة مرات، من جامعة ديلوار الأمريكية، وكذلك أكاديمية نيفادا الأمريكية.

في أكتوبر الماضي سقط هذا الفنان الراحل على رقبته، وأجرى جراحة؛ لتوسيع الحبل الشوكي، وكانت النتيجة إصابته بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر "مارسا".

وخضع عزب للعلاج في مستشفى العزل الصحي بالعجوزة، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد أيضًا، قبل رحيله اليوم الخميس عن عمر ناهز 77 عامًا.