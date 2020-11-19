"ملحقتش أسمع صوته".. أحمد الفيشاوي ينعى فايق عزب بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان فايق عزب، بكلمات مؤثرة كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر "الفيشاوي" صورة للفنان الراحل، وعلق: "آخر مرة اتكلمنا كان من شهر، والنهاردة صحيت الصبح أطمن عليه وللأسف ملحقتش أسمع صوته ودعوته الجميله ليا، فقدت صديق عزيز وأب حنون".

وتابع: "سلملي على الفيشاوي الكبير عشان أنا متأكد إنكم هتشوفوا بعض في الجنة إن شاءالله لأنكم حبايب، إلى اللقاء".

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فايق عزب منذ ساعات، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عاما، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل "كتيبة الإعدام"، "سوق العصر"، "رأفت الهجان"، "غبي منه فيه"، "عسكر في المعسكر"، وغيرها