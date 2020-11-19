"يا عم فايق يا طيب".. نجوم الفن ينعون الفنان فايق عزب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنان الكبير فايق عزب، الي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان منير مكرم، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الفنان فايق عزب في ذمة الله، والدفن في الإسماعيلية".

بينما كتب الفنان هادي الجيار، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "في ذمة الله، الفنان فايق عزب".

كما حرصت شركة "سينرجي" على نعي الفنان الراحل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وكتبت: "وفاة الفنان فايق عزب، شارك في دفتر العزاء".

وكتب الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا عم فايق يا طيب".

بينما كتب الفنان وليد فواز، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مع السلامة يا عم فايق عزب، كنت راجل غلبان ودمك شربات، ربنا يغفرلك ويرحمك".