زوجة فايق عزب تكشف لـ"الخليج 365" سبب غيابها عن الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنه أوصى بعدم إقامة عزاء.

وأكدت "نادية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها لن تحضر مراسم تشييع الجثمان بمدينة الإسماعيلية، خوفًا من كورونا، كما أن الأطباء نصحوها بالبقاء في المنزل وعدم حضور الجنازة، خاصة أن الفنان الكبير رحل متأثرًا بإصابته بالفيروس.

وكشفت زوجة الفنان الراحل أن أفراد العائلة سيحضرون الجنازة، ويقوم نجله الآن بإنهاء الإجراءات والتصاريح الخاصة بدفن الجثمان.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فايق عزب منذ ساعات، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عامًا، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل "كتيبة الإعدام"، "سوق العصر"، "رأفت الهجان"، "غبي منه فيه"، "عسكر في المعسكر"، وغيرها.