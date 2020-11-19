"شيرين رضا تروج لقصة "فرق توقيت" ضمن قصص مسلسل نمرة اتنين

روجت الفنانة شيرين رضا لقصة "فرق توقيت" ضمن قصص مسلسل"نمرة اتنين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت"شيرين" صورة البوستر الرسمي للقصة، وعلقت عليه قائلة:"فرق، توقيت يعرض الان علىشاهد، نمرة اتنين"، قد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.
يذكر أن مسلسل"نمرة اتنين"، من تأليف سارة طيبة، وإخراج طارق العريان، بطولة صبا مبارك، إياد نصار، أمينة خليل، عمرويوسف، منى زكي، نيللي كريم، أحمد مالك، عادل كرم، حلا زلط، ماجد الكدواني، الذي سوف يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وتدور أحداثه حول حلقات متصلة منفصلة تضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث في 6 مدن عربية مختلفة بما في ذلك: الرياض، جدة، القاهرة، الجونة، بيروت، ودبي.
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