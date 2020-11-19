درة بطلة قصة "أول السطر" من مسلسل إلا أنا

انتهتت أحدث قصص المسلسل الإجتماعي "إلا أنا"، التي جاءت بعنوان"ربع قيراط" للفنانة ريهام عبد الغفور والفنان مصطفى درويش، ويأتي بعدها حكاية جديدة من بطولة الفنانة درة، وذلك حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للمسلسلعبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
تنطلق القصة بعنوان "أول السطر"، ويشارك درة البطولة "عمر الشناوي، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل"، وهي آخر قصة منالمسلسل الذي بدأ عرضه خلال أكتوبر الماضي، وتدرت قصصه محركات البحث المختلفة طوال فترة عرضها.
جاءت قصة "ربع قيراط"، مجموعة من الفنانين بجانب ريهام عبد الغفور، منهم"مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان"
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