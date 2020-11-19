تامر حبيب لـ يسرا: الحب كله

شارك السيناريست تامر حبيب متابعيه صورة للفنانة الكبيرة يسرا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". وعلق"حبيب" على الصورة قائلاً:"الحب كله"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. يذكر أن تامر حبيب خاض الموسم الرمضاني السابق بمسلسل"لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أحمد داوود، إخراج أحمد شفيق، ويدور العمل حول إستيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها. دينا الشربيني، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أحمد داوود، إخراج أحمد شفيق، ويدور العمل حول إستيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

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