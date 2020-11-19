صورة.. محمد الكيلاني من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح"

شارك الفنان محمد الكيلاني متابعيه صورة جديدة له من كواليس الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وظهر"الكيلاني" من خلال الصورة برفقة الفنان أحمد مجدي، والفنان تامر فرج، وعلق عليها قائلاً:"ماجد الالفي وشادي وهدان وطارق العقاد"، وقد

تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، والذي يعرض حالياً على احدى المنصات الألكترونية الشهيرة.