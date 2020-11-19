شاهد.. حسين الجسمي يحيي الذكرى الـ 64 لعيد استقلال المغرب

أحيى الفنان حسين الجسمي الذكرى الـ 64 لـ عيد استقلال المغرب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشر"الجسمي" صورة له وظهر من خلالها ممسكاً بعلم المغرب، وعلق عليها قائلاً:"كل عام والمملكة المغربية بألفخير، وقائدها وشعبها الكريم، عيد استقلال المغرب"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه أول مرة تم الاحتفال بعيد الاستقلال كان عام 1956، بعد أن أُعلن استقلال المغرب عن الحماية الفرنسيّة والحماية الإسبانيّة.
الجدير بالذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ حسين الجسمي أغنية بعنوان "بالبنط العريض"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر توما، وأبدى متابعي الجسمي إعجابهم بالأغنية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وحققت أكثر من 283 مليون مشاهدة عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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