نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنان الكبير فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.
ودعت نقابة المهن التمثيلية للراحل بالرحمه والمغفرة وان يلهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان.
ويذكر أنه كان أجرى الفنان الراحل العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.
ويذكر انه أجرى الراحل قبل وفاته عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا فى الصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان الكبير فايق عزب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.