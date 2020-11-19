نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان الكبير فايق عزب

‫نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنان الكبير فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

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ودعت نقابة المهن التمثيلية للراحل بالرحمه والمغفرة وان يلهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان.

ويذكر أنه كان أجرى الفنان الراحل العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

ويذكر انه أجرى الراحل قبل وفاته عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا فى الصدر.