صورة.. أحمد مجدي يروج لفيلمه الجديد "حظر تجوال"

روج الفنان أحمد مجدي لفيلمه الجديد"حظر تجوال"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". نشر"مجدي" صورة البوستر الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلاً:"فيلم حظر تجوال في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، "، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الفيلم. المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، "، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الفيلم. الجدير بالذكر أن فيلم حظر تجوال بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، من تأليف وإخراج أمير رمسيس. أمينة خليل، محمود الليثي، من تأليف وإخراج أمير رمسيس. يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، والذي يعرض حالياً على احدى المنصات الألكترونية الشهيرة.

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