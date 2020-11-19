أحمد رفعت ناعيًا فايق عزب: ورحل غول من غيلان التمثيل

نعى الفنان أحمد رفعت الفنان الراحل فايق عزب الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "رفعت" عبر صفحته قائلًا : " وداعا فايق عزب ورحل غول من غيلان التمثيل الغير مستثمره".

وتابع حديثه قائلًا : "فايق

عزب كان ضلعا من اضلع الفن لو تعلمون عظيم الله يرحمه ويعف عنه ويسكنه فسيح جناته الفاتحه لروحه الطيبه".

ويشار إلى ان رحل الفنان الكبير فايق عزب عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 77 عامًا

بعد صراع مع المرض، وكان الراحل العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

ويذكر انه أجرى الراحل قبل وفاته عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا فى الصدر.