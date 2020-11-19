شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ناعيا فايق عزب: فقدت صديقا وأبا سلملى على الفيشاوى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أحمد الفيشاوى، الفنان فايق عزب الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، وكتب أحمد الفيشاوى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "آخر مرة اتكلمنا كان من شهر والنهاردة صحيت الصبح أطمن عليه وللأسف ملحقتش أسمع صوته ودعوته الجميلة ليا.. فقدت صديقا عزيزا وأبا حنونا سلملى على فيشاوى الكبير عشان أنا متأكد إنكم هتشوفوا بعض فى الجنة إن شاء الله لأنكم حبايب إلى اللقاء".



أحمد الفيشاوى

حرصت أسرة الفنان فايق عزب على إقامة صلاة الجنازة بالمقابر وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صبح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وقبيل وفاته أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت فى وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر، كما أصيب مؤخرا بفيروس كورونا.

من جنبها نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنان الراحل فايق عزب وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، "سبحان من له الدوام استاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي انا كنت فيها بعد دخولى بخمس ايام وأول ماعرف انى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها انها هتخف بإذن الله وأنا خارجة من المستشفى طلبت ازوره لكن للأسف ممنوع، النهاردة أستاذ فايق عزب راح عند ربنا ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".