شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بالجلباب الصعيدى والعباءة فى أسوان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان بصورة مختلفة للغاية أثناء نزوله من طائرة خاصة حينما وصل إلى أسوان مؤخراً، حيث ظهر وهو يرتدى الجلباب، مثلما اتضح في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق على الفيديو بكتابة "وصلت اليوم أسوان وجه قبلي أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة".



محمد رمضان اثناء نزوله من الطائرة

وسبق وظهر رمضان في آخر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق عليها بكتابة "العودة للقاهرة".. وذلك بعدما نشر خلال الآونة الأخيرة أكثر من صورة وفيديو له من دبى.



محمد رمضان بالجلباب أثناء نزوله من الطائرة

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان إلى مسلسل "موسى"، والذى من المفترض أن يتم عرضه فى شهر رمضان القادم، وهو عمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدورأحداثه فى إطار صعيدى، ومن المقرر الانتهاء من التعاقدات وبدء البروفات بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينيات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وتم التعاقد بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب وإيمان العاصى، وصبري فواز وعارفة عبد الرسول وضياء عبد الخالق، وفريدة سيف النصر وهبة مجدي وأمير صلاح الدين.