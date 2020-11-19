شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ونيللى كريم فى حفل زفاف "ديزل" عضو فرقة المهرجانات "المدفعجية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمتان يسرا ونيللي كريم حفل زفاف الموزع محمد صابر فوزى حسن الشهير بـ"ديزل" عضو فرقة المهرجانات الشعبية "المدفعجية"، ونشر ديزل صور له معهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "نورتونا وشرفتوني"، كما نشر صورة له مع نيللي كريم، موجها لها رسالة قائلا "كان من الممكن يجى فى خيالى يكون ليا أخ كبير لكن اللى مكنتش متخيله إن يكون ليا أخت كبيرة ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك شرفتينى وديما بتشرفينى".



يسرا ونيللي كريم مع ديزل



نيللي كريم

ونشر صورة أخرى مع النجمة يسرا، مصحوبة بتعليق "نورتى الدنيا والله يا جميلة السينما المصرية خطوتك عزيزة قوى على قلبى وشرف ليا إنك حضرتى فرحى".



يسرا

وكانت تعاونت النجمة نيللي كريم مع "المدفعجية" في أغنية "مليونير" تتر مسلسل "100 وش" والتي لاقت نجاح بشكل كبير، خلال عرض المسلسل في شهر رمضان الماضى، وصنفها الجمهور كأفضل تتر لمسلسل خلال السباق الرمضاني.

وكانت كشفت فرقة المهرجانات الشعبية "المدفعجية" عن عمل جديد يجمعهم بالنجم محمد رمضان، حيث نشر الحساب الرسمي للفرقة صورة لهم معه، مصحوبة بتعليق عبر موقع "انستجرام": "الجديد شديد مين مستني "المدفعجيه ومحمد رمضان ".

من ناحية أخرى انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد مع فرقة المدفعجية، ولم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاه للجمهور، وهى من توزيع المدفعجية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.