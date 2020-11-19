شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت وودى هارلسون فى كواليس فيلمهما القادم The Man In Toronto..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادات مكثفة يقوم بها صناع فيلم The Man In Toronto الذى يقوم ببطولته كلاً من كيفن هارت وودي هارلسون، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم في وقت مبكر من العام القادم 2021، موقع الديلي ميل بدوره نشر أكثر من صورة لنجمي الفيلم من كواليس العمل.

كيفن هارت وجاء بالتقرير أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن التي تتسم بطريقة كوميدية كعادة أفلام كيفن هارت الذى يعد من أبرز نجوم هوليود. واحتفل الممثل الكوميدي كيفن هارت باستقباله وزوجته مولودة اطلقوا عليها اسم كاوري ماى، كما أكد موقع ديلي ميل وقتها أن الثنائى عبرا عن تلك اللحظة السعيدة في حياتهما حينما كتبا عبر حساباتهما على السوشيال ميديا : "القليل من الجنة تم إرساله إلى الأرض"، في إشارة إلى طفلتهما.

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