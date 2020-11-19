شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أدوار الراحل فايق عزب.. شخصية العمدة وعتمان المغازي الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن انتابت محبي الفنان فايق عزب بعد رحيله هذا اليوم متأثراً بمرضه بعد أكثر من شهر مكثه داخل المستشفى على إثر إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى فيروس بكتيري في الصدر "مارسا" وفقاً لما سبق وأعلن عنه ابنه في وقت سابق.. وذلك بعد رحلة فنية طويلة ومسيرة قدم فيها العديد من الأدوار الذى نسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية.



الفنان فايق عزب

محمد النمر في مسلسل الأسطورة، والتي جسدها ببراعة شديدة خلال المسلسل الذى شهد صرع ما بين عائلته وعائلة بطل المسلسل محمد رمضان من ناحية أخري.

اشتهر بأداء دور العمدة في أكثر من عمل منها شخصيته في مسلسل "الوتد"، الذى قام ببطولته نخبة من أبرز النجوم على رأسهم الفنانة الراحلة هدي سلطان، والفنان يوسف شعبان.

كما لعب دور العمدة مرة أخرى في مسلسل "القاصرات" مع الفنان صلاح السعدني، ولم يكتف بذلك وإنما قدم دور العمدة مرة أخرى في مسلسل "سيدنا السيد" مع الفنان السوري جمال سليمان.

من أشهر أدواره أيضاً شخصيته فى مسلسل "سوق العصر" التي حملت اسم عتمان المغازي.

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية، أشهرها دور اللواء في الجزء الأول من فيلم الجزيرة.

يعتبر دوره في مسلسل "قضية رأى عام" من أبرز أدواره حينما لعب شخصية رجل صعيدي ابنته تعرضت للاغتصاب، وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة لقاء الخميسى.

كما قدم شخصية اللواء أيضاً في واحد من أشهر أفلامه مع الزعيم عادل إمام في فيلم "حنفى الابهة".