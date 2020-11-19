شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق أغنية "بتجرى فى دمى" التى تصف رحلة الرئيس فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "بصى لقدام"، أهدى الفنان والمطرب عمرو مصطفى أغنية وطنية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى من كلمات وألحان عمرو مصطفى، ورصد الكليب افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات المختلفة التى تم إنشاؤها فى عهده، ودعمه الكبير لكبار السن، وللأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ومشاركته معهم، فضلا عن مساكن الشباب ومحدودى الدخل، بالاضافة إلى دعم عائلات شهداء الجيش والشرطة.

وتقول كلمات الأغنية: "أحلى وأغلى بلد فى بلاد الدنيا بحالها، مهما عملت ومهما حاجات أكتر هعملها، أنا عمرى فى يوم ما هرد جميلها، خيرها عليا وعمري في يوم ما أقدر أنساها، قبل الكل بتيجي وده اللي اتعلمناه، مصر بتجري في دمي وحبها حب حياه، أنا بحلم بيكي وليكي وعاوزك دايما فوق، مش هقبل حد يمسك يوم يا حبيبتي بسوء، مش عاوزك تقلقي من بكرا ولا من الأيام، بصي لقدام، بعشق نيلها وحتى تراب شوارعها، قبل ما بلدي بتنده ليا أنا ببقى سامعها، والمهد زمان حالف يرجعها، طول ما في قلبي النبض وطول منا فيا الروح، عمري ما أفرط فيكي وحق مش هيروح، واللي يقرب منك خطوة ده مش مسموح، أنا ابنك أنت وياما عملتي عشاني كتير، أفديكي بقلبي وروحي أكيد من غير تفكير، هبني يا بلدي وأعلي عشان طول ما أنت بخير أنا ببقى بخير".