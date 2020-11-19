شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى سعاد مكاوى.. تعرف على أشهر أغانى الفنانة فى مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد مكاوى والتى اشتهرت بتقديم أغانى عديدة، كما تميزت بتقديم المونولوج الغنائي، وكان لها نصيب من السينما حينما شاركت في قرابة الـ 20 فيلما.

وبمناسبة ذكرى وفاتها نرصد أبرز الأغانى فى مشوار سعاد مكاوى الفنى التى طالما اشتهرت بها إلى الآن ومنها.

أغنية لما رمتنا العين :

أغنية وحشني كتير:

أغنية عايز أروح :

أغنية يا عيني ع العز:

أغنية وقفوا الخطاب :

الراحلة سعاد مكاوي شاركت في نحو 20 فيلما من أشهرها "منديل الحلو" و "أسمر وجميل" و "جزيرة الأحلام" و "لسانك حصانك" و "نهارك سعيد"، وكان آخرها فيلم "غازية من سنباط" في عام 1967.

كما غنت الأوبريت الإذاعي الشهير"عواد باع أرضه" واشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية بالسينما مع إسماعيل ياسين ومنها دويتو "عايز أروّح" في فيلم "المليونير".

تزوجت الراحلة 3 زيجات من الفنان محمد الموجي الذي طلقت منه لعلاقته بالفنانة وداد حمدي وتزوجت بعده من المخرج عباس كامل، وكان آخر زيجاتها من الموسيقار محمد إسماعيل وقد اعتزلت سعاد الفن وانقطعت عن الطرب لسنوات ثم عادت في التسعينات إلى الساحة الغنائية في بعض الحفلات التي لم تجد الإقبال الذي يشجعها على الاستمرار فيها لتنسحب تمامًا من الساحة.