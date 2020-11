شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على تفاصيل حكاية تقديم المخرج سبايك لى فيلما عن الفياجرا والان مع تفاصيل الخبر

قرر المخرج العالمى سبايك لى أن يقوم بإخراج فيلم موسيقى جديد مبنى على القصة وراء إنشاء "الفياجرا"، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديدلاين" و"بيتشفورك"، واليوم نتعرف على بعض المعلومات الخاصة بالفيلم الذى أثار الإعلان عنه ضجة كبيرة.

من مؤلف الفيلم الذى يتحدث عن "الفياجرا" ؟

سيناريو الفيلم سيجمع المخرج العالمى سبايك لى وكوامى كوى أرما، حيث سيعمل الثنائى على تقديم عمل يخطف الأنظار ويثير الكثير من الجدل.



سبايك لي

من أين أتت فكرة الفيلم ؟

أشار موقع "بيتشفورك" إلى أن الفكرة مقتبسة من مقالة نشرت فى "Esquire" لديفيد كوشنر فى عام 2018، وحمل المقال عنوان " All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra " .

من سيعمل على موسيقى الفيلم ؟

سيقوم الثنائى مؤلفا للأغانى مارك "ستيو" ستيوارت وهايدى روديوالد بالعمل على موسيقى الفيلم، وهما اللذان قاما بتأليف المسرحية الموسيقية الحائزة على جائزة تونى "Passing Strange".

ما آخر أعمال المخرج سبايك لى ؟

آخر عمل فنى عرض لسبايك لى هو "Da 5 Bloods" على نيتفلكس، هو فيلم درامى أمريكى من إخراج سبايك لى الذى ساهم أيضا فى كتابة وإنتاج الفيلم، و الفيلم من بطولة ديلروى ليندو وجوناثان ميجورز و كلارك بيترز و ميلانى ثييرى و بول والتر وتشادويك بوسمان.