شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على الفنان الراحل فايق عزب بالمقابر خوفاً من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أسرة الفنان فايق عزب على ىإقامة صلاة الجنازة بالمقابر وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صبح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وقبيل وفاته أجرى الفنان فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت فى وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر، كما أصيب مؤخرا بفيروس كورونا.

من اجنبها نعت الفنانة نشوى مصطفى الفنان الراحل فايق عزب وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، "سبحان من له الدوام استاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي انا كنت فيها بعد دخولى بخمس ايام وأول ماعرف انى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها انها هتخف بإذن الله وأنا خارجة من المستشفى طلبت ازوره لكن للأسف ممنوع النهاردة استاذ فايق عزب راح عند ربنا ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".