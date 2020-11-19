شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى أحدث صور جديدة لها بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة نيللى كريم فى أحدث صور لها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث ظهرت من خلال 4 صور جديدة لها نشرتها مؤخراً، وجاءت كلها بالأبيض والأسود، حيث كتبت ذلك من خلال تعليقها حين كتبت blackandwhite.



نيللى كريم

من ناحية أخرى يبدو أن النجمة نيللى كريم تراجعت فى تصريحاتها الأخيرة بشأن فكرة رفضها الزواج مرة أخرى، والتى أشارت لها خلال حلقتها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية جديدة: "هي وفاء شاطرة وبتزهقك في السؤال لحد ما تقول خلاص يا ستي مش عايز اتجوز، لكن مفيش حاجة اسمها كدة إنه خلاص فسخت الخطوبة.. بيبقى حسب النقاش".



نيللى كريم فى أحدث صور لها

كما كشفت نيللي كريم عن تفاصيل مسلسلها الجديد لموسم رمضان 2012، مؤكدة أن التحضيرات مستمرة لكنها بعيدة عنها بالوقت الحالي لانشغالها بتصوير عدة أعمال أخري، أما عن ابطاله لفتت إلى أنه لم يتم تحديدهم بعد، وعن وجود النجم ماجد الكدواني ضمن الأبطال أكدت أنها لم تعلم عن هذا الأمر شيئا حتى الأن.





أيضاً علقت نيللي كريم علي تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري بعد هجومها علي بعض أبطال مسلسل "بـ100 وش"، وقالت :"شفت اللي كتبته كاملة زي ما أي حد قرأ، بس اللي متأكدة منه هو إن كاملة بتحبنا كلنا، هي بتحب أبطال المسلسل.. ويمكن من خوفها قالت كدا، ممكن يكون فيه حد قالها حاجة أو هي شافت حاجة معجبتهاش ..كاملة من مدرسة التواضع، وبالنسبالها مهما نجحت ونجوميتك عالية خليك على طبيعتك وتواضع مع الناس وشوف اللي بعد كدة".



