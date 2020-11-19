شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للراحل فايق عزب فى شبابه مع يوسف بك وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان القدير فايق عزب عن عمر ناهز 77 عاما، عقب إصابته بفيروس كورونا، وساهم الراحل فى العديد من الأعمال المميزة كان آخرها مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ومن المعروف عنه أنه نجم مسرحي في المقام الأول، وكانت تربطه صداقة قوية بالفنان الراحل عميد المسرح العربي يوسف بك وهبي، حيث أنه شاركه في مسرحية "نور الظلام"، وكان نشر الفنان فايق عزب صور لهما من الكواليس عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قبل وفاته.



فايق عزب و يوسف وهبي

الفنان فايق عزب أجرى فى وقت سابق عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وتبينت إصابته ببكتيريا مارسا في الصدر.

ولد فايق عزب بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بادائه للأدوار الثانوية والمساعدة، ومن أشهرها دوره في الفيلم الشهير "غبي منه فيه" وظهر من خلاله بشخصية والد بطل العمل الفنان هاني رمزي، وحقق من خلاله نجاحًا وشهرة واسعة رغم صغر الدور.