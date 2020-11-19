شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحيى ذكرى ميلاد أحمد زكى بأفيش "اضحك الصورة تطلع حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ليلى علوى على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكى من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث تزامنت ذكري ميلاده مع الأمس، ونشرت صورة لأفيش فيلمهما الشهير "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وعلقت على الصورة بكتابة "وحشتنا أوي يا سيد".



احمد زكى وليلى علوى

وذلك فى إشارة إلى اسم الشخصية الذى لعبها الفنان الراحل أحمد زكي خلال أحداث الفيلم، الذى يعتبر واحد من أهم أفلامه علي مدار مسيرته التي تمتلأ بمجموعة من أهم أفلام السينما.

وكانت حرصت النجمة ليلى علوى بالأمس على تهنئة النجمين أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما، الذي يصادف نفس اليوم 18 نوفمبر، ونشرت ليلى عبر حسابها على تويتر، صورة لهما، وكتبت عليها قائلة: "حبايب قلبي، أحمد ومنى كل سنة وأنتم بألف خير، ربنا يخليكم لبعض ودايمًا متحوطين بالحب والمودة والفن وعقبال سنين كتير".

من ناحية أخرى تعود النجمة ليلى علوى للسينما من جديد بعد غياب دام لـ 4 سنوات، من خلال فيلم "ماما حامل"، ومقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة بعد انتهاء معاينة الديكورات وأماكن التصوير، حيث يجسد دور كوميدى أمام بطلة العمل.