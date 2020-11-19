تصويت يقارن بين أسماء لمنور ودنيا بطمة يحرج الأخيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: قام أحد الحسابات المغربية الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بنشر صورة للفنانة دنيا بطمة وأخرى لزميلتها أسماء لمنور وطلب من المتابعين التصويت واختيار إحداهما.

وكما تبين من خلال التعليقات اختار معظم هؤلاء المنور وهو ما بدا محرجاً بالنسبة إلى بطمة وجاء في تعليقاتهم: “أسماء أكيد لانو قبل الصوت والفن كاين الاخلاق والآداب و”لا مجال للمقارنة بيناتهم لأنه دنيا معمرها توصل لمنور” و”لا مجال لمقارنة أسماء المنور الفنانة ذات التاريخ الكبير فنياً واخلاقيا بالمشبوهة” و”أسماء أكثر رقياً وحضارة وأخلاقاً عن دنيا” و”أسماء صوتها مدرسة لوحده فنانة راقية لا تقارن مع…” و”اكيد اسماء صوت واخلاق وادب”.

ويشار إلى ان دنيا كشفت في وقت سابق معاناتها بعد ولادة ابنتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم “ليلى روز”. ونشرت عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على تطبيق “إنستغرام” صورة للطفلة وحرصت كالعادة على إخفاء وجهها بـ”ايموجي” وردة كبيرة وعلّقت عليها قائلةً: “واي واي يا عمري اللي ما اتخليني أنام بالليل، ضروري من السهرة لكم”.