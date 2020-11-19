العثور على جثة نجل المغني الأمريكي بوبي براون.. وفاة غامضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثرت السلطات الأمريكية، على جثة بوبي براون جونيور ( 28 عاما) ابن المغني الأمريكي بوبي براون في منزله في مدينة لوس أنجلوس.
وعلى الرغم من أن السلطات الأمريكية مازالت تحقق في الحادث الغامض، إلا أن مصادر قالت إنها تستبعد أن تكون هناك شبه جنائية في الحادث.
ويعد بوبي براون جونيور ثاني ابن لبوبي براون يتوفى، وذلك بعد 5 أعوام من وفاة ابنته بوبي كريستيان براون، التي أنجبتها زوجته السابقة المغنية الراحلة ويتني هيوستن.
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