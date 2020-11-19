فيديو.. كواليس مسلسل عمرو دياب ودينا الشربيني الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف السيناريست المصري تامر حبيب، كواليس مسلسله الجديد مع الفنان عمرو دياب، في أحدث تجربة درامية تعيد الهضبة للتمثيل بعد غياب 27 عاما.

وقال حبيب في مقابلة مع برنامج (The Insider) بالعربي على تلفزيون دبي إنه يعمل جاهدًا على المشروع ولكنه لا يعلم تحديدًا متى يبدأ العمل عليه.

وأضاف أن بداية العمل تتوقف على قرار المخرج وجهة الإنتاج، مشيرًا إلى أن عمرو دياب متحمس جدًا، وأن المسلسل سيكون من الأعمال الرومانسية الغنائية، وسيظهر عمرو دياب فيه بشخصية رومانسية.

وتابع حبيب أن المسلسل يعتمد على الموسيقى وهو يحب هذه النوعية من الأعمال، مضيفا أن عمرو دياب عرض عليه الأغنيات الجديدة التي من الممكن إضافتها في سياق العمل.

وأوضح حبيب أنه متحمس أيضًا للعمل مع مخرج العمل طارق العريان.

يذكر مسلسل عمرو دياب الجديد سيعرض على شبكة "نتفلكس" العالمية، وكانت آخر أعمال النجم المصري على شاشة السينما كان فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" قبل نحو 27 عاما.

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "الجو جميل" وهي من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس أمير محروس.