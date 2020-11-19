فيديو.. شاهد فايق عزب يرقص على أنغام السمسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عشق السمسمية ورقص البمبوطية، فن يجري في دماء أبناء مدن القناة، ومنهم الفنان الراحل فايق عزب، ابن محافظة الإسماعيلية الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

محمد محمد فايق أحمد عزب، وهو الاسم الأصلي للفنان الراحل، وفقا لما كشف عنه في صفحته بموقع فيس بوك، والذي عرف ببساطته وتواضعه، إذ وقف في أحد مقاهي الإسماعيلية، ليرقص بين روادها على أنغام ألة السمسمية، وهو يتمايل مع نغماتها برشاقة وحيوية، وباندماج عاشقا تسكن نغماتها خلجات قلبه.

فايق عزب، ولد في مدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الأداب جامعة القاهرة عام 1960، نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من

المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأداء ملفت للأدوار الثانوية والمساعدة.