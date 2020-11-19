تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" بعد أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "الغسالة" إيرادات قدرها 14 مليون 966 ألف 599 جنيه، بعد 16 أسبوع بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي "توأم روحي"، "زنزانة 7"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة". وتلتزم السينمات بالعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقا لقرار مجلس الوزراء. فيلم "الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي.

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