وليد فواز عن فايق عزب: "راجل غلبان ودمك شربات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حرص الفنان وليد فواز، على نعي الفنان الكبير فايق عزب الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وكتب وليد عبر حسابه على تويتر، قائلا:" مع السلامة يا عم فايق عزب كنت راجل غلبان ودمك شربات ربنا يغفرلك ويرحمك".

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير فايق عزب، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل، عانى من مشاكل صحية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان الناقد مجدي الطيب إصابته بمرض "مارسا"، وكان وقتها يتواجد بمستشفى العزل.