نشوى مصطفى تكشف رسالة فايق عزب الأخيرة من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: نعت الفنانة نشوى مصطفى رحيل الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس عمر يناهز 77عاما، بعد صراع المرض، موضحة أنها خلال تواجدها في مستشفى العجوزة بالعزل الصحي، أرسل لها الفنان الراحل رسالة أثناء خضوعه للعلاج بالعناية المركزة بنفس المستشفى.

نشوى مصطفى كشفت عن الرسالة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك ناعية الفنان الراحل،:" سبحان من له الدوام ، أستاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي أنا كنت فيها بعد دخولي بخمس أيام، وأول ماعرف أني موجودة بعت لي، السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها إنها هتخف بإذن الله".

وأضافت،: "وأنا خارجة من المستشفى طلبت أزوره لكن للأسف ممنوع، النهاردة أستاذ فايق عزب راح عند ربنا، أدعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة ياأستاذ".

الفنان فايق عزب عانى قبل رحيله من مشاكل صحية عديدة، منها إصابته بفيروس مارسا، ثم كشفت مسحة أجراها أثناء تواجده بالمستشفى عن إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم دفن الفنان الراحل في مقابر الأسرة بالإسماعيلية، عقب صلاة الظهر.

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