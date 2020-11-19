كان صديقا للشيخ الشعراوي وهذا ما قاله عن الفن.. معلومات عن فايق عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير فايق عزب، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل، عانى من مشاكل صحية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان الناقد مجدي الطيب إصابته بمرض "مارسا"، وكان وقتها يتواجد بمستشفى العزل.

الخليج 365 يعر لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- من مواليد مدينة الإسماعيلية في يوم 6 سبتمبر عام 1943

- عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية

- انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال فيها كأس أحسن ممثل.

- احترف الفن في مرحلة مبكرة، وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية، ومنها: "وطلع البدر، هجرة النور، هرقل في الحظيرة، مرة واحد صاحبنا، مشكلة خاصة جدا" وغيرها

أول أعماله السينمائية وفقا لقاعدة بيانات السينما هو "مدينة الصمت" عام 1973، وعمل عقب ذلك بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية والمساعد

من أهم الأفلام التي شارك فيها: "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة" وغيرها

ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها: "النديم، الكعبة المشرفة، إنها مجنونة مجنونة، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، عروس البحر، رياح الشرق، أوان الورد، العصيان، عبودة ماركة مسجلة، القاصرات، الأسطورة" وغيرها

ومن أهم المسرحيات التي شارك فيها: "معروف الإسكافي، الزير سالم، رجل في القلعة، أنا والنظام وهواك" وغيرها.

أثناء حوار له عبر قناة في يونيو الماضي، كشف فايق عزب عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث كان صديقا له، وكانت تجمعه به جلسات نقاشية عدة، قائلا: "الشعراوي الله يرحمه كان صديقي، وكنا بنقعد مع بعض باستمرار لإني كنت ساكن جنبه في آخر شارع فيصل"، موضحا أن الراحل شبّه الفن ذات مرة بقوله: "الفن زي السكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تذبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

آخر أعماله دور "أسعد" في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا في رمضان 2019.