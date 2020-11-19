أصيب بمرض "مارسا" وكورونا.. أسباب تدهور الحالة الصحية لفايق عزب في أيامه الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير فايق عزب، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

ومنذ فترة تدهورت الحالة الصحية للفنان الراحل بشكل كبير، وهنا نعرض لكم تفاصيل الحالة الصحية لفايق عزب في أواخر أيامه:

جراحة بالنخاع الشوكي

أجرى الفنان الراحل جراحة في النخاع الشوكي، الشهر الماضي، لتوسيع الفقرات، وذلك بعد سقوطه على رقبته، ما تسبب في وقف حركة يده وقدمه.

إصابته بمرض مارسا

بعد أيام من إجراء الجراحة، اكتشف الأطباء إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا، وهو نوع من البكتيريا يؤدي لارتفاع شديد في درجة الحرارة، وعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد.

التهاب رئوي

بعدها أصيب "عزب" بالتهاب رئوي، وأجرى الأطباء في مستشفى العزل مسحة، لتظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية.