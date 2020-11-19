مجدي صبحي: عيب قوى قامات فنيه قاعدين في بيوتهم بدون شغل

وجه الفنان القدير مجدي صبحي رسالة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلًا : "رساله الي من.. ؟؟؟؟ عيب قوى قامات فنيه سواء ممثلين أو مخرجين كبار.. بدون شغل بدون فن". فن". وتابع : "قاعدين في بيوتهم وأحتكار منتج واحد لأنتاج الأعمال الفنيه عيب استفيدو من هؤلاء العظماء قبل أن يرحلو عن دنيانا..ربنا يعطيهم الصحه والعمر". ويذكر ان أخر أعمال النجم مجدي صبحي مسرحية "سيرة الحب" ويشاركه البطولة إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد. صبحي مسرحية "سيرة الحب" ويشاركه البطولة إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.

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