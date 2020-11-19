معلومات لاتعرفها عن الفنان الكبير فايق عزب

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير فايق عزب عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، ومن المقرر ان يتم دفن الراحل عقب صلاة الظهر بمدينة الإسماعيلية.

ويشار إلى أنه كان أجرى الفنان الراحل العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

ويذكر انه أجرى الراحل قبل وفاته عملية جراحية لتوسيع

الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا فى الصدر.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن فايق عزب:

ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943.

عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية.

التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

نال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بادائه للأدوار الثانوية والمساعدة.

من أبرز اعماله: مصيلحي والد رانيا فريد شوقي بمسلسل سلسال الدم - والد سلطان ( هاني رمزي) في فلم غبي منو فيه، اوراق من المجهول "بدور بنداري"، الست عيشة "بدور سيد".