البيت الفني للمسرح ينعى الفنان الكبير فايق عزب

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير فايق عزب، الذي وافته المنية منذ قليل.

ودعا البيت الفني للمسرح للراحل أن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم

أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من المقرر أن يتم دفن الفنان الراحل فايق عزب عقب صلاة الظهر بمدينة الإسماعيلية، بعد قضائه فترة طويلة فى المستشفى، وكان أجرى العديد من

التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

ويذكر أنه أجرى قبل وفاته عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلًالمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا فى الصدر.