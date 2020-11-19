تراند اليوم : بعد إعتزالها .. مش هتصدق شكل أثار الحكيم مع تقدم العمر – إتفرج

كشفت الفنانة سهر الصايغ كواليس صورتها مع الفنانة آثار الحكيم في أحدث ظهور للفنانة الكبيرة بعد الاعتزال.

وقال سهر الصايغ في تصريح لبرنامج mbc trending، إن أسرة مسرحية “المتفائل” شرفت بحضور آثار الحكيم للعرض، وتابعت: “الحمد لله أشادت بالعرض وأشادت بآدائي شاكرة، وكان ليا الشرف أخد معاها صورة، فنانة كبيرة ونجمة من طراز خاص، بحبها جدا واتبسطت باليوم ده”.

يشار إلى أن سامح حسين، يقوم ببطولة مسرحية “المتفائل” بجانب مجموعة من الفنانين وهم سهر الصايغ، ‏وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وأحمد زكريا، ومصطفى سامي، وأمجد ‏الحجار، وآيات مجدي، وطارق راغب، وأحمد سمير، ونانسي نبيل، وأمجد إيهاب، عبده بكري‎.

المسرحية عن رواية “كانديد” لفولتير، وهي من إعداد وإخراج إسلام إمام، وموسيقى وألحان هشام جبر، ‏وأشعار طارق على، واستعراضات ضياء شفيق، وديكور حازم شبل، تصميم أزياء نعيمة عجمي، وتعرض ‏على المسرح القومي بالعتبة‎.