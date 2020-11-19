تراند اليوم : شهيرة : تعرفة على رؤية محمود ياسين بخصوص القرأن الكريم

قالت الفنانة شهيرة ان محمود ياسين كان دائما يكلمنى في الدين و يحكيلى عن عظمة النبى محمد صلى الله عليه وسلم و عظمة الدين .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، ان محمود ياسين شاف رؤية في مرة و هو نائم ان هناك شخص خبط على كتفه و قال له يا محمود اقرء القرأن ٥٠ مرة ، و عندما استيقظ سألني هل الرؤية معانها انى اشوف الصورة رقم ٥٠ و اقرائها و لا اختم القرأن ٥٠ مرة ، فقلت له انت حاسس ايه فقال لى انا حاسس انتي لازم اختم قراءة القران ٥٠ مرة ، و بالفعل ختمه ٥٠ مرة .