“في حدا”.. آدم يعيش صراعًا بين عقله وقلبه

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم اللبناني آدم فيديو كليب أغنيته الجديدة “في حدا” التي تحمل كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

ويؤدي آدم في الفيديو كليب دور العاشق المجروح الذي يستعيد صورًا من الذاكرة عن حالة حب صعبة عاشها، إذ يواجه صراعًا بين عقله وقلبه، بأداء عالٍ ولافت أشاد به كثيرون من رواد التواصل الاجتماعي.

ويسلط الفيديو كليب الضوء على الشرخ الذي يصيب علاقة حب فتتحول إلى نفور وشجار، ورغم هذا لا يستطيع آدم مغادرة هذه العلاقة في حين تدير حبيبته ظهرها له، ويبقى السؤال هل يتلاشى الحب حين يصل إلى طريق مسدود أم يبقى حاضراً مثل الجرح والغياب؟

ويؤدي آدم الأغنية الجديدة بصوت ملون بالصرخة والجرح ويقول في الأغنية: “في حدا بدنا يا ما عم نقدر ننساه لو شو ما عمل فينا بقلبنا جوا إحساس أقوى منا عم يتحكم فينا”.

وكان آدم قد طرح مؤخراً فيديو كليب أغنيته الجديدة “بصمة حدا” الخاصة بمسلسل “طبق الأصل”، ويعرض الفيديو كليب لقطات مشوقة من المسلسل الذي يشارك في بطولته عباس النوري وميلاد يوسف وهبة نور ونور علي وفايز قزق ومحمد خير الجراح وجلال شموط ورشا إبراهيم وعهد ديب ومحمد قنوع.

“بصمة حدا” من كلمات محمود إدريس وألحان المؤلف الموسيقي رضوان نصري.

والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، ومن إنتاج “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”.