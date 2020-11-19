المآسي تلاحق بوبي براون.. العثور على جثة ابنه

متابعة بتجـــــــــــرد: عُثر على جثة بوبي براون جونيور، ابن المغني الأميركي بوبي براون في منزله في لوس أنجلوس مساء أمس الأربعاء، بحسب ما ذكره موقع “تي أم زد” المعني بأخبار المشاهير.

وأكدت مصادر لموقع “تي أم زد” أن من المستبعد أن تكون هناك شبهة جنائية في الحادث رغم أن السلطات مازالت تحقق في الحادث.

ويعد بوبي براون جونيور (28 عاماً) ثاني ابن لبوبي براون يتوفى، وذلك بعد 5 أعوام من وفاة ابنته بوبي كريستينا براون، التي أنجبتها زوجته السابقة المغنية الراحلة ويتني هيوستن.

شهد بوبي براون وعائلته، سلسلة أحداث مأساوية فقد توفيت بوبي كريستينا، الأخت غير الشقيقة لبوبي براون جونيور، عن عمر يناهز 22 عاماً بعد العثور عليها ميتة في حوض الاستحمام بسبب جرعة زائدة من المخدرات، كما توفي زوجها السابق نيك جوردون، الذي ثبتت مسؤوليته القانونية عن وفاتها، بسبب جرعة زائدة في يناير الماضي عن عمر يناهز 30 عاماً.

وأيضاً عثر على النجمة الأميركية ويتني هيوستن متوفاة في غرفتها في الفندق، وعمرها 48 عاماً، بعد أن تركت خلفها مسيرة فنية حافلة بالنجاح، وقيل إنها ماتت غرقاً بسبب جرعة زائدة أيضاً.

وبوبي براون هو مغنٍّ أميريكي شهير من مواليد عام 1969، برع في الموسيقي والتمثيل وتأليف الأغاني، وعرف أيضاً بمشاكله وقضاياه في المحاكم مع زوجته السابقة ويتني هيوستن.