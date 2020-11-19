ميس حمدان تعلن شفاءها من كورونا: “استهترت”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت الفنانة ميس حمدان من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، شفاءها من فيروس كورونا، ووجّهت رسالة خاصة لجمهورها. حيث تحدثت في الفيديو عن إصابتها بهذا الفيروس، موضحةً أنها أعلنت عن الأمر بعد فترة من إصابتها بالفيروس.

ودافعت ميس عن مهرجان الجونة بعدما قيل إنه كان سبباً في إصابتها، وإصابة عدد من النجوم الذين حضروا المهرجان، مؤكدة أن منظّميه كانوا حرصين على اتباع كل الإجراءات الاحترازية، وأن البعض وهي منهم قد يكونون استهتروا.

وعن فترة كورونا، قالت إنها شخصية رياضية وغير مدخّنة، وهذا ساعدها كثيراً، موضحةً أن الأعراض كانت صداعاً قوياً شعرت به وهي في الجونة، لذا تشك في أنها قد تكون أُصيبت قبل ذهابها إلى هناك، مشيرةً إلى أنها بعد ذلك أحسّت بالألم في كل جسمها، وبدأت درجة حرارتها ترتفع، ثم فقدت حاستَي الشم والذوق ليومين.

وأكدت ميس أن مشكلة كورونا ليست في الأعراض الجسدية، بل في الأعراض النفسية التي تؤثر في الشخص المصاب، لأنه يجلس بمفرده خلال فترة العزل وتأتيه أفكار سيئة.

وشكرت ميس كل شخص وجّه إليها رسالة أو سأل عنها، لأنها شعرت أن هناك أشخاصاً يحبّونها في هذه الحياة ويخافون عليها.