شيري عادل ترفض التعليق على علاقة طليقها بحلا شيحة

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّت الفنانة شيري عادل، ضيفةً على برنامج “The Insider بالعربي” المُذاع عبر قناة “دبي”، على هامش مشاركتها في مهرجان الفضائيات العربية 2020، في دورته الـ11، حيث رفضت التعليق على علاقة طليقها المنتج الفني والداعية الإسلامي معز مسعود بزميلتها الفنانة حلا شيحة، وسارعت في الابتعاد عن الكاميرا من دون أن تفارق الابتسامة وجهها، وقدّمت الشكر إلى المُراسل.

وتعرّضت شيري لهذا الموقف أثناء وجودها في المهرجان، حيث سألها مُراسل البرنامج: “هل هنأّتي الاثنين على ارتباطهما؟”، فردّت مُباشرةً: “ميرسي شكراً”، غير موضحة ما إذا كانت تعلم بحقيقة ارتباطهما أم لا، واستكملت طريقها بعيداً من الكاميرا.

يُذكر أن شيري كانت الزوجة الثالثة لمعز مسعود، بعد زواجه من صديقته في الجامعة الأميركية، سارة، عام 2003، وزيجته الثانية من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، عام 2017، والتي لم تستمر إلا أشهراً، وعلى طريقة تلك الزيجة الثانية، كانت زيجته من الفنانة شيري، حيث دامت أشهراً فقط لينفصلا نهاية العام الماضي.