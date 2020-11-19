أصالة تطلّ على جمهورها ببث مباشر على إنستغرام

متابعة بتجـــــــــــرد: تطلّ الفنانة السورية أصالة نصري على الجمهور ومحبّيها في بثّ مباشر يوم السبت المقبل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تتحدّث خلاله عن أبرز الأحداث التي عاشتها في سنة 2020.

وأعلنت أصالة عن هذه الإطلالة المرتقبة من خلال صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، حيث نشر بوستر تشويقيًا وعلّقت: “قبل السنه ماتخلص رح نلتقى بهاليوم نتذكّر فيه شو صار حلو بالأيّام الّلي مرّت ونحاول نتجاوز الّلي ماكان حلو استنّوني في لايڤ ڤيديو على انستجرام يوم السبت الساعة ٨ مساءً بتوقيت القاهرة و ٩ مساءً بتوقيت السعودية على حسابي الرسمي”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بتصريحات جديدة لأصالة أثناء إقامتها مؤتمراً صحافياً، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد “لا تستسلم ” من المستحيل أن تتكرر.

وأوضحت أصالة أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها مباشرةً عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة. وقالت أصالة: “الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة، وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق”.